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Поршнев объявил о завершении международного сезона

10:42
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Российский биатлонист Никита Поршнев в своем официальном Instagram сообщил, что завершил международный сезон.

— Дорогие друзья, уважаемые болельщики, международный сезон для меня закончен, — написал Поршнев. — Конечно, в первую очередь хочется поблагодарить вас, за преданность и любовь к биатлону, всю нашу команду, сервис бригаду и медиа-матч тв, которые помогают нам на всех этапах кубка мира. Буду тренироваться, чтобы в следующем году быть сильнее. Всем здоровья!

19 февраля этого года биатлонист показал лучший результат в карьере, финишировав 11-м в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антерсельве.

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