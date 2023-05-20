Попов считает неуместными заявления братьев Бе по допуску россиян

Главный тренер сборной Монголии по биатлону и олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что норвежские биатлонисты братья Тарьей и Йоханнес Бе не должны позволять себе высказывания вроде тех, что российским и белорусским спортсменам рано возвращаться на международную арену.

«Спортсмены никогда не должны позволять себе такие высказывания в адрес других спортсменов. Пусть даже соперников. Чего добились такими словами эти норвежские биатлонисты? Без российских и белорусских спортсменов конкуренция ослабла. И не только в биатлоне», — приводит слова Попова ТАСС.

В феврале братья Бе заявили норвежскому изданию VG, что россиян пока не стоит возвращать на международные соревнования.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. В марте 2023 года организация заявила, что пока не готова рассматривать вопрос возвращения спортсменов из этих стран на свои соревнования.