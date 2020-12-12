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Польховский: «Логинов копается в себе, пытается найти выход»

17:37
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Главный тренер сборной России Валерий Польховский после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене оценил выступление Александра Логинова. Он занял 21-е место.

— Саша Логинов пока не может найти себя в стрелковой части. Он очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход. Он опытный спортсмен, справится, — отметил Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

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