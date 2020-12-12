Польховский: «Логинов копается в себе, пытается найти выход»

Главный тренер сборной России Валерий Польховский после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене оценил выступление Александра Логинова. Он занял 21-е место.

— Саша Логинов пока не может найти себя в стрелковой части. Он очень расстроен, копается в себе, пытается найти выход. Он опытный спортсмен, справится, — отметил Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».