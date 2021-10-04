Польховский: «Инцидент с Елисеевым указывает на утрату значимости тренера в биатлоне»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что конфликт между призером чемпионата мира Матвеем Елисеевым и страшим тренером сборной России Юрием Каминским является следствием того, что в биатлоне тренеры с каждым годом теряют свою значимость.

«Я располагаю только отрывками информации, что не дает мне права сделать правильный вывод. Но я всегда был сторонником более жесткого варианта, считаю, что тренер всегда прав. А сейчас функция тренера утратила свою значимость, в чем, возможно, отчасти виноваты и сами тренеры», — сказал Польховский ТАСС.

Конфликтная ситуация произошла в августе во время тренировочного сбора на Семинском перевале. Елисеев отлучился из расположения команды для сплава по реке, что негативно сказалось на его функциональном состоянии. Каминский остался недоволен поведением Елисеева, в итоге между тренером и спортсменом произошла перепалка.

«Институт тренеров должен занимать более значимое место. Союзу биатлонистов России необходимо укреплять тренерский корпус, причем не только тренеров сборной команды, начинать надо с регионов», — добавил Польховский.

Специалист отметил, что такая ситуация в биатлоне сложилась в последние годы.

«Сейчас она оставляет желать лучшего, — сказал он. — Мы видим, что в видах спорта, где есть признание высокого уровня тренера, там есть и результат. Если тренеру доверяют, то на него должны работать, вопросы должны решать совместно с руководством федерации, а не по принципу «лебедь, рак и щука».

Должен быть один лидер, и неважно, в какой ипостаси — руководитель федерации, вице-президент, главный тренер или просто тренер — все должны работать под единым началом. Тогда не будет разногласий. Тренер должен вести свою программу, а уже в конце пути надо смотреть, что мы имеем. Зачем мешать?» - заключил Польховский.