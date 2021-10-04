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Польховский не планирует работать тренером в предстоящем биатлонном сезоне

16:10
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский в предстоящем сезоне не планирует возобновлять тренерскую работу.

Польховский пост в национальной команде оставил в мае по состоянию здоровья.

«Со здоровьем, слава богу, все нормально, — сказал Польховский ТАСС. — Сейчас пока занимаюсь своими делами. Процесс подготовки сборной команды уже идет, поэтому каким-либо образом вмешиваться в него не планирую».

Специалист отметил, что сейчас не рассматривает варианты работы в региональных командах или зарубежных сборных. «Я не занимался этим вопросом, поэтому вариантов нет», — отметил он.

«После стольких лет надо все проанализировать, а там будет видно», — добавил Польховский, отметив, что в предстоящем сезоне он тренировать не планирует.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12571037

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Иван Шитик все материалы автора

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