Польховский не планирует работать тренером в предстоящем биатлонном сезоне
Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский в предстоящем сезоне не планирует возобновлять тренерскую работу.
Польховский пост в национальной команде оставил в мае по состоянию здоровья.
«Со здоровьем, слава богу, все нормально, — сказал Польховский ТАСС. — Сейчас пока занимаюсь своими делами. Процесс подготовки сборной команды уже идет, поэтому каким-либо образом вмешиваться в него не планирую».
Специалист отметил, что сейчас не рассматривает варианты работы в региональных командах или зарубежных сборных. «Я не занимался этим вопросом, поэтому вариантов нет», — отметил он.
«После стольких лет надо все проанализировать, а там будет видно», — добавил Польховский, отметив, что в предстоящем сезоне он тренировать не планирует.
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