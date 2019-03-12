"Подумала, что должна показать всем, что являюсь олимпийской чемпионкой". Эберг - о стрельбе в индивидуальной гонке

Шведская биатлонистка Ханна Эберг заявила, что гордится своей победой в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде. 23-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.

- Я горжусь этой победой, - приводит слова Эберг Sveriges Radio. - Она очень значима для меня, ведь случилась при домашних трибунах, где присутствовала моя семья. Чистая стрельба? Когда я пришла на последний рубеж, то подумала: "сейчас я должна всем показать, что являюсь олимпийской чемпионкой".

Эберг занимает 7-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 564 очка.

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