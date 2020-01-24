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Подтверждены составы сборной России на микст и синглмикст

20:09

IBU объявил составы сборных на микст и синглмикст на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Как ранее сообщали тренеры сборной, российскую команду в синглмиксте представят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

В миксте за Россию побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Обе гонки пройдут в субботу. Синглмикст стартует в 15.15 по московскому времени, микст — в 17.00.

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