Подтверждены составы сборной России на микст и синглмикст

IBU объявил составы сборных на микст и синглмикст на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Как ранее сообщали тренеры сборной, российскую команду в синглмиксте представят Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

В миксте за Россию побегут Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Обе гонки пройдут в субботу. Синглмикст стартует в 15.15 по московскому времени, микст — в 17.00.