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Первые этапы Кубка мира пройдут без зрителей

09:29

Международный союз биатлонистов в Twitter сообщил, что первые два этапа Кубка мира, которые состоятся в финском Контиолахти, пройдут без зрителей.

«Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, что этапы Кубка мира пройдут без зрителей», — сообщается в заявлении.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

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