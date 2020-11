Первые этапы Кубка мира пройдут без зрителей

Международный союз биатлонистов в Twitter сообщил, что первые два этапа Кубка мира, которые состоятся в финском Контиолахти, пройдут без зрителей.

«Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, что этапы Кубка мира пройдут без зрителей», — сообщается в заявлении.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

The Finnish Biathlon Association and @KlahtiBiathlon have decided today, based on recommendations by the regional joint municipal authority for North Karelia social and health services Siun sote, that the World Cup events in Kontiolahti will be held without spectators.