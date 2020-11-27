Первые этапы Кубка мира пройдут без зрителей

Международный союз биатлонистов в Twitter сообщил, что первые два этапа Кубка мира, которые состоятся в финском Контиолахти, пройдут без зрителей.

«Ассоциация биатлона Финляндии и организаторы этапов в Контиолахти приняли решение, основываясь на рекомендациях региональных властей и медицинских служб, что этапы Кубка мира пройдут без зрителей», — сообщается в заявлении.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.