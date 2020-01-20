Павлова не вошла в состав сборной России на этап Кубка мира в Поклюке

Евгения Павлова не примет участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке, cообщает ТАСС со ссылкой на СБР.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге Павлова стартовала в эстафете и заняла 11-е место. Право выступить там она получила за счет успешных стартов на кубке IBU.

В остальном состав женской сборной России остался без изменений, в Поклюку поедут: Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова. В мужской команде Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, заменит Кирилл Стрельцов.

Этап Кубка мира в Поклюке пройдет с 23 по 26 января.