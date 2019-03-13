"Отдал все силы на последнем круге". Илиев - о серебре в индивидуальной гонке на ЧМ

Болгарский биатлонист Владимир Илиев заявил, что отдал все силы на последнем круге в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 31-летний спортсмен завоевал серебряную медаль.

- Я не ожидал занять второе место. Я отдал все, что мог на последнем круге, - приводит слова Илиева официальный сайт IBU. - Это был, возможно, самый тяжелый финальный круг в последних 20 гонках. Может быть, так получилось из-за погоды и снега. Но я отдал все, что мог.

Илиев занимает 43-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 43 очка.

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