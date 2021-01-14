Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Нильссон прокомментировала провальный дебют в биатлоне

17:10
Теги:

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала 99-е место в дебютной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

«Конечно, я недовольна результатом, ни ходом, ни стрельбой. Единственный радостный момент — это сам факт дебюта. Почему допустила пять промахов? Пока не могу совладать толком с винтовкой после работы на трассе», — сказала Нильссон в интервью SVT.

Победу в спринте одержала россиянка Татьяна Акимова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир