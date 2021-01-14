Нильссон прокомментировала провальный дебют в биатлоне

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала 99-е место в дебютной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

«Конечно, я недовольна результатом, ни ходом, ни стрельбой. Единственный радостный момент — это сам факт дебюта. Почему допустила пять промахов? Пока не могу совладать толком с винтовкой после работы на трассе», — сказала Нильссон в интервью SVT.

Победу в спринте одержала россиянка Татьяна Акимова.