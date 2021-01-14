Нильссон прокомментировала провальный дебют в биатлоне
17:10
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон прокомментировала 99-е место в дебютной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
«Конечно, я недовольна результатом, ни ходом, ни стрельбой. Единственный радостный момент — это сам факт дебюта. Почему допустила пять промахов? Пока не могу совладать толком с винтовкой после работы на трассе», — сказала Нильссон в интервью SVT.
Победу в спринте одержала россиянка Татьяна Акимова.
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