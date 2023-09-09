Нигматуллина пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина пропустит масс-старт на этапе Кубка Содружества. Об это сообщила сама спортсменка журналистам.

Первый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 проходит в Сочи с 7 по 10 сентября. Масс-старт у женщин состоится 10 сентября и начнется в 13.35 по московскому времени.

29-летняя спортсменка является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Прошлый сезон она пропустила из-за рождения ребенка. В новом сезоне она будет выступать не за Удмуртскую Республику, а за Тюменскую область.