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Допинг

Немецкий журналист Зеппельт считает, что выдвижение Зайцевой в правление СБР вредит имиджу российского спорта

25 июня 2020, 10:38
Ольга Зайцева. Фото Татьяна Дорогутина.
Ольга Зайцева. Фото Татьяна Дорогутина.
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Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о том, что Ольга Зайцева была выдвинута в правление Союза биатлонистов России (СБР).

«Снова интересно смотреть за тем, как, по крайней мере, некоторые люди в российском спорте продолжают вредить авторитету своего спорта», — написал Зеппельт в Twitter.

Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Ранее МОК лишил ее золота ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсмена подала апелляцию.

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