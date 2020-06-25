Немецкий журналист Зеппельт считает, что выдвижение Зайцевой в правление СБР вредит имиджу российского спорта

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о том, что Ольга Зайцева была выдвинута в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Again interesting to see how at least some people in Russian sports continue to damage the credibility of their sport: Biathlete Zaitseva nominated for RBU Board despite doping and Sochi 2014 disqualification https://t.co/V0Va0IYSa8 — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) June 25, 2020

«Снова интересно смотреть за тем, как, по крайней мере, некоторые люди в российском спорте продолжают вредить авторитету своего спорта», — написал Зеппельт в Twitter.

Ольга Зайцева выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Ранее МОК лишил ее золота ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. После этого спортсмена подала апелляцию.