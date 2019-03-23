"Не справилась на стойке". Куклина - о стрельба в пасьюте на этапе КМ в Норвегии

Российская биатлонистка Лариса Куклина призналась, что не справилась со стрельбой из положения стоя во время гонки преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 28-летняя спортсменка допустила 3 промаха и заняла 29-е место.

- Мне ходом чуть-чуть полегче бежалось, но не справилась со стрельбой, - сказала Куклина в эфире канала "Матч ТВ". - Стрельба? Каждый индивидуально сделал свои ошибки - я не справилась на стойке. Сначала ветер, а потом сама вдогонку ошиблась. Безумно рада, что приехала в Холменколлен. Хотелось бы сюда вернуться.

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