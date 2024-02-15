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15 февраля, 07:42

Сливко заявила, что дальше продолжит бороться за медали на Спартакиаде 2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свои результаты на Всероссийской спартакиаде 2024.

29-летняя спортсменка выиграла серебро в спринте, золото в гонке преследования и бронзу в индивидуальной гонке.

«Когда я с серебром финишировала в спринте, то сама себе мысленно сказала: «Есть медалька, теперь можно выдохнуть». Но аппетит-то приходит во время еды! Поэтому буду бороться во всех оставшихся гонках, включая эстафетные. У нас ведь не только личный, но и командный зачет имеется», — цитирует Сливко RT.

Источник: RT
Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
Виктория Сливко
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