Сливко заявила, что дальше продолжит бороться за медали на Спартакиаде 2024

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свои результаты на Всероссийской спартакиаде 2024.

29-летняя спортсменка выиграла серебро в спринте, золото в гонке преследования и бронзу в индивидуальной гонке.

«Когда я с серебром финишировала в спринте, то сама себе мысленно сказала: «Есть медалька, теперь можно выдохнуть». Но аппетит-то приходит во время еды! Поэтому буду бороться во всех оставшихся гонках, включая эстафетные. У нас ведь не только личный, но и командный зачет имеется», — цитирует Сливко RT.