17:50 | Биатлон

"Мы одна большая счастливая семья". Таннреволь - о победе норвежек в эстафете на ЧМ

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Норвежская биатлонистка Ингрид Таннреволь заявила, что женская эстафета на чемпионате мира в шведском Эстерсунде получилась тяжелой. Сборная Норвегии завоевала золото в этой гонке.

- Это было действительно тяжело, я очень рада, что мы победили, - приводит слова Таннреволь официальный сайт IBU. - Мы одна большая счастливая семья.

- Я очень рада быть в одной команде с этими девушками, - добавила Тириль Экхофф

Напомним, эстафету бежали Сюнневе СолемдальТаннревольЭкхофф и Марта Ольсбу Ройселанн.

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