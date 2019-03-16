"Мы одна большая счастливая семья". Таннреволь - о победе норвежек в эстафете на ЧМ

Норвежская биатлонистка Ингрид Таннреволь заявила, что женская эстафета на чемпионате мира в шведском Эстерсунде получилась тяжелой. Сборная Норвегии завоевала золото в этой гонке.

- Это было действительно тяжело, я очень рада, что мы победили, - приводит слова Таннреволь официальный сайт IBU. - Мы одна большая счастливая семья.

- Я очень рада быть в одной команде с этими девушками, - добавила Тириль Экхофф.

Напомним, эстафету бежали Сюнневе Солемдаль, Таннреволь, Экхофф и Марта Ольсбу Ройселанн.

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