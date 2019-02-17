Мужская сборная России осталась на четвертом месте в зачете Кубка наций, женская - на пятом

Мужская команда России по биатлону осталась на 4-м месте в зачете Кубка наций. В активе россиян 5185 очков. Первое место занимает Норвегия (5860), второе - Франция (5617), третье - Германия (5283).

Женская национальная команда по-прежнему располагается на 5-й строчке (4986). Первыми являются француженки (5451), вторыми - немки (5285), третьими - норвежки (5256).

Напомним, в сегодняшнем сингл-миксте на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити россияне Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева заняли 11-е место.

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия - 5860 (+155)

2 (2). Франция - 5617 (+180)

3 (3). Германия - 5283 (+165)

4 (4). Россия - 5185 (+105)

5 (5). Австрия - 5155 (+195)

6 (6). Италия - 4595 (+210)

Кубок наций (ж)

1 (1). Франция - 5451 (+180)

2 (2). Германия - 5285 (+165)

3 (3). Норвегия - 5256 (+155)

4 (4). Италия - 5096 (+210)

5 (5). Россия - 4986 (+105)

6 (6). Швеция - 4552 (+135)

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