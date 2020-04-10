Министр спорта РФ прокомментировал открытое письмо тренеров и ветеранов биатлона к главе СБР

Министр спорта РФ Олег Матыцин во время онлайн-конференции рассказал про встречу с главной СБР Владимиром Драчевым.

— Инициатором разговора был я. Будучи обеспокоенным ситуацией, которая складывается в российском биатлоне, я пригласил президента СБР, состоялся разговор, — сказал Матыцин. — Мое отношение к обвинениям негативное. Таким образом нельзя конструктивно решать вопросы с развитием одного из самых популярных видов спорта в стране. Я рекомендовал открытый диалог. И на время карантина наложить мораторий на выяснения отношений в таком формате. А потом провести конференцию: мы будем рекомендовать проводить такие встречи ежегодно. Чтобы понимать проблемы, которые существуют, и выслушать все заинтересованные стороны.