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Сегодня, 15:06

Майгуров заявил, что финальный этап Кубка Содружества в сезоне-2023/24 может пройти на Камчатке

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что заключительные биатлонные соревнования в сезоне-2023/24 могут пройти на Камчатке.

«Мы обсуждаем возможность проведения последнего этапа Кубка Содружества на Камчатке, но для этого нужно участие руководства Камчатского края, в том числе и финансовое, чтобы организовать телевизионные трансляции, компенсировать те или иные расходы для команд. Перелет там достаточно большой. Не скажу, что он супердорогой, в районе 30 тысяч рублей туда и обратно, но это не в пределах автомобильной доступности, как многие другие соревнования», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Ранее Майгуров объяснил, с чем связано разделение стартов на Кубок России и Кубок Содружества.

Источник: https://metaratings.ru/news/maigurov-finalnyi-etap-kubka-sodruzhestva-v-sezone-2023-24-mozhet-proiti-na-kamchatke-248355/
Биатлон
Виктор Майгуров
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