Матвей Елисеев: «Понимал, на что способен, придерживаля своей тактики»

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Елисеев занял третье место, уступив братьям Йоханнесу и Тарьею Бе.

— Я понимал, на что сейчас способен, придерживался своей тактики, — сказал Елисеев в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Понимал, что в подъеме не очень силен, делал ставку на равнину, но все равно немного не получилось.

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После первого этапа синглмикста Хованцев сказал, что нужно поменять настройки винтовки, и это сработало.