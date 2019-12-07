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Матвей Елисеев: «Физическая форма не совсем в порядке»

20:15
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Российский биатлонист Матвей Елисеев после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявил, что испытывает проблемы с физической формой.

— Ветер сегодня с разных сторон дует, не очень простая ситуация, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Недоволен ходовыми качествами — 20 секунд на последнем круге — просто ужасно. Физическая форма не совсем в порядке. Четвертая гонка — тяжело.

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты

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