Матвей Елисеев: «Физическая форма не совсем в порядке»

Российский биатлонист Матвей Елисеев после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде заявил, что испытывает проблемы с физической формой.

— Ветер сегодня с разных сторон дует, не очень простая ситуация, — сказал Елисеев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Недоволен ходовыми качествами — 20 секунд на последнем круге — просто ужасно. Физическая форма не совсем в порядке. Четвертая гонка — тяжело.

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