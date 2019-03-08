Мартен Фуркад: "Я не понял, что случилось с моей стрельбой"

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, где сборная Франции заняла восьмое место, сообщает L'Équipe.

– Я остался доволен работой ног в своей первой гонке после перерыва. Но я не понял, что случилось с моей стрельбой. В любом случае, теперь нужно сосредоточиться на спринте, – приводит слова Фуркада L'Équipe.

Напомним, что победу в смешанной эстафете одержали норвежцы. Сборная России заняла четвертое место.

Стрельба по дереву. В смешанной эстафете Россия стала четвертой