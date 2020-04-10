Мартен Фуркад: «Поставил бы Свендсена на первое место среди своих соперников»

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, назвал своего главного соперника.

— Мы с Эмилем Свендсеном оказались на вершине карьеры в одно время, — приводит слова Фуркада L'Equipe. — С 2012 по 2014 год мы оба находились на 100 процентах нашего потенциала. Вот почему, если бы мне пришлось выбирать соперника, я бы поставил Свендсена на первое место, затем Йоханнеса Бе и, возможно, Антона Шипулина.