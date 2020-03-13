Мартен Фуркад написал прощальное письмо, в котором упомянул Шипулина и Россию

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, опубликовал прощальное письмо. Его последняя гонка в карьере пройдет 14 марта.

— ... Я боролся с Бьорндаленом, Свендсеном, Шипулиным, Шемппом, Бе и другими соперниками, которых слишком много, чтобы упомянуть все, — написал Фуркад в «Фейсбуке». - Я исполнил свои мечты и испытал невероятные эмоции. Боролся и побеждал. Но я также и страдал. Падал и вставал. Главное, что рос. Мне посчастливилось габлюдать развитие моего вида спорта...

Я люблю биатлон и посвятил ему большую часть своей жизни, и он дал мне все. Я мог бы завершить карьеру на следующий день после Олимпиады-2018, имея три золотые медали. Но я должен был следовать первоначальным путем.

В прошлом году меня хорошо потрепало, но это позволило мне вырасти еще больше. Мне пришлось пройти испытания на прочность перед тем, как завоевать два новых титула на чемпионате мира...

Вернуть эти моменты счастья стало моим главным вызовом в карьере. Эта последняя миссия выполнена, уже независимо от того, как закончится этот сезон. Мое желание проявить себя и подняться на вершину никуда не делось. Однако теперь оно будет проявляться иначе.

Страсть к спорту остается. Моя любовь к нему, а также ценности стремления к превосходству и уважение к другим, кто также разделяет эту философию, стали больше, чем когда-либо. Я остаюсь в этой же вселенной и продолжу выражать себя, вкладывать в себя и делиться этим...

Спасибо вам всем — людям из Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и любой другой страны. Спасибо за то, что подбадривали меня, поддерживали, любили. Благодаря вам моя индивидуальная карьера превратилась в коллективное приключение.