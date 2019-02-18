Маргарита Васильева: "Чувствую, что с каждым днем становлюсь все сильнее"

Российская биатлонистка Маргарита Васильева после смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити отметила, что еще не набрала свою форму. Российская команда финишировала седьмой.

- На стрельбе я справилась. Обычно стреляю очень медленно, в этот раз четко поймала свой ритм, - заявила Васильева в эфире "Матч ТВ". - По дистанции: высота дает себе знать, тяжеловато. Финишные круги приходится терпеть и выворачиваться наизнанку.



Состояние удовлетворительное. Я только начинаю подъем. Чувствую, что с каждым днем становлюсь все сильнее.