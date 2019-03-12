Малый хрустальный глобус в пасьюте перешел от Мякяряйнен к Домрачевой из-за Глазыриной

Дарья Домрачева стала обладательницей малого хрустального глобуса в зачете гонок преследования 2014/15, сообщает официальный сайт IBU.

В связи с аннулированием результатов россиянки Екатерины Глазыриной в сезоне 2014/15, белорусская спортсменка заработала дополнительный балл в зачете гонок преследования, что позволило ей сравняться с лидером – Кайсой Мякяряйнен – у обеих по 348 баллов.

В соответствии с правилами IBU в случае, если две биатлонистки набрали одинаковую сумму очков, приоритет отдается той, у которой больше первых мест. На счету Дарьи Домрачевой 4 победы, у Кайсы Мякяряйнен – 2.