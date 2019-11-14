Малышко выиграл контрольную гонку в Тюмени

Дмитрий Малышко выиграл первый мужской отборочный спринт в Тюмени. Результаты этой гонки будут учитываться при формировании состава сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Гонку пропускали Александр Логинов и Евгений Гараничев, получившие право на участие в декабрьских этапах Кубка мира без отбора.

Малышко завершил гонку без промахов и показал время 25.20,3. Второе время — у Кирилла Стрельцова (отставание 27,5 секунды). На третьем месте — Василий Томшин (отставание от победителя 58,4 секунды).

Антон Бабиков, имеющий индивидуальную квоту на первый этап Кубка мира, финишировал на девятом месте.

Кубок мира по биатлону: новости, календарь этапов