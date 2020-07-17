Малышко может завершить карьеру

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает вариант завершения карьеры. Об этом заявил личный тренер спортсмена Дмитрий Кучеров. Малышко — бронзовый призер ЧМ-2019 в эстафете и завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Однако он должен лишиться последней награды из-за нарушения антидопинговых правил Евгением Устюговым.

Вопрос (о завершении карьеры) рассматривается, но никакой конкретики на данный момент нет, — цитирует «РИА Новости» Малышко. — Есть вещи, которые не только спорта касаются. Во всяком случае, он тренируется. Пока человек на виду, всегда вокруг него будут разговоры.

Владимир Драчев и Сергей Белозеров в свое время постарались, поэтому Дмитрий сейчас не с командой. Он тренируется у себя в регионе.