Лыжи биатлониста сборной России по ошибке улетели в Швецию перед отбором в Ханты-Мансийске

Один из самых перспективных отечественных биатлонистов Денис Таштимеров из Тюменской области неожиданно остался на время без новых лыж, которые для российских спортсменов готовили в Норвегии, сообщает Telegram-канал «Арена Урала».

Дело в том, что пять из шести участников стартовых этапов Кубка мира в мужской команде от нашей страны были определены заранее. По договоренности с норвежцами лыжи Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева и Карима Халили прямиком проследовали из одной скандинавской страны в другую — в Швецию. Ведь Кубок мира начнется в Эстерсунде, поэтому не было никакого смысла делать крюк и отправлять инвентарь в Россию.

Но норвежцы по ошибке послали в Эстерсунд и лыжи Таштимерова. А шестой участник российской сборной определится 12-13 ноября во время отборочных стартов в Ханты-Мансийске.