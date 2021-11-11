Биатлонистка Акимова не сможет принять участие в контрольных стартах в Тюмени из-за болезни

Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит контрольные старты в Тюмени из-за болезни.

«К сожалению, я заболела и была вынуждена покинуть сбор в Тюмени. У меня гайморит, который не дает возможности тренироваться.

Насморк у меня начался еще на сборе в Питере, но я не придала этому особого значения. Однако на вкатке в Тюмени мое состояние стало хуже — снег и холод сделали свое дело. Видимо, после Санкт-Петербурга мне нужно было пропустить несколько тренировок, чтобы восстановиться, но теперь об этом уже поздно говорить.

В контрольных стартах я не смогу участвовать, так как до сих пор еще не приступила к тренировкам. Получается, что сезон для меня начнется на Кубке России, а шанс пробиться в сборную будет на «Ижевской винтовке», — приводит слова Акимовой пресс-служба СБР.

По итогам стартов в Тюмени будет сформированы окончательные составы сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.