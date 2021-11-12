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«Результаты огонь». Губерниев оценил контрольную гонку российских биатлонистов

10:52
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Комментаор Дмитрий Губерние прокомментировал результаты контрольной гонки у российских биатлонистов.

«Мужская контрольная у биатлонистов! Результаты огонь!» — написал Губерниев в Telegram.

Выиграл спринтерскую гонку на 11 км Ильназ Мухамедзянов. Вторым стал Александр Поварницын. Замкнул тройку Даниил Серохвостов.

Контрольная гонка сборной России по биатлону прошла на сборах в Ханты-Мансийске.

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Роман Шишов все материалы автора

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