«Результаты огонь». Губерниев оценил контрольную гонку российских биатлонистов
10:52
Комментаор Дмитрий Губерние прокомментировал результаты контрольной гонки у российских биатлонистов.
«Мужская контрольная у биатлонистов! Результаты огонь!» — написал Губерниев в Telegram.
Выиграл спринтерскую гонку на 11 км Ильназ Мухамедзянов. Вторым стал Александр Поварницын. Замкнул тройку Даниил Серохвостов.
Контрольная гонка сборной России по биатлону прошла на сборах в Ханты-Мансийске.
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