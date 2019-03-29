Луиза Носкова: "Главное, что Глазырина нашла силы вернуться в спорт"

Олимпийская чемпионка-1994 по биатлону Луиза Носкова заявила, что приветствует возвращение в спорт Екатерины Глазыриной. 31-летняя спортсменка стала первой в спринте на чемпионате России в Тюмени.

- Очень приятно видеть ее в такой форме, - приводит слова Носковой "Тюменская Арена". - Главное, что Екатерина не потерялась во время перерыва, нашла силы и дух вернуться. И уже показывает хороший результат. Она справилась со стрельбой, а это всегда определяет многое. Плюс функционально Глазырина также выглядит хорошо.

Напомним, Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 9 февраля.

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