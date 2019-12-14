Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Первым стал норвежец Йоханнес Бе. Бронза у француза Эмильена Жаклена.

Еще один россиянин Матвей Елисеев стал 11-м, Дмитрий Малышко — 34-м, Евгений Гараничев — 34-м, Никита Поршнев — 38-м.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 31.27,0 (0 шт. кругов)

2. Александр Логинов (Россия) — отставание 33,5 (0)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 40,5 (0)

4. Яков Фак (Словения) — 41,6 (0)

5. Симон Дестье (Франция) — 41,6 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.06,3 (2)...

11. Матвей Елисеев (Россия) — 1.21,1 (1)...

25. Дмитрий Малышко (Россия) — 2.35,7 (2)...

34. Евгений Гараничев (Россия) — 3.53,6 (3)...

38. Никита Поршнев (Россия) — 3.59,7 (2)

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