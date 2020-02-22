Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Логинов был отправлен на допинг-контроль после эстафеты на чемпионате мира

22:56
Теги:

Российский биатлонист Александр Логинов был отправлен на допинг-контроль после мужской эстафеты на чемпионате мира в итальянском Антхольце, информирует ТАСС.

В субботу сборная России, в составе которой, помимо Логинова, выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев, заняла четвертое место в эстафете, первыми стали французы, вторыми — норвежцы, третьими — немцы.

Утром того же дня итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов.

Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов и Гараничев, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Ранее Международный союз биатлонистов заявлял, что после каждой гонки тестирование будут проходить все призеры и еще несколько случало выбранных спортсменов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7821353

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир