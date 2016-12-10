19:38 10 декабря | БИАТЛОН

Лаура Дальмайер: "Если не хочешь, чтобы случилось дерьмо, не думай об этом"

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Победительница гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Лаура Дальмайер отметила, что смогла сохранить хладнокровие после того, как допустила два промаха на втором огневом рубеже. Немецкая биатлонистка лидирует в общем зачете после двух этапов, опережая Кайсу Мякяряйнен на 69 очков.

- Я очень рада, что смогла выиграть эту гонку, - приводит sport1 слова Дальмайер. - Смогла сохранить хладнокровие после промахов и подумала про себя: "Если не хочешь, чтобы случилось дерьмо, не думай об этом".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Leo Hawk

Думаю в приличных газетах его заменяют эвфемизмами.

13:59 11 декабря

Vlad_kz

Думаете, что в немецком или английском языках нет слова "дерьмо"?

21:42 10 декабря

честный человечишко

Вот прямо так, на русском???!!!...

19:50 10 декабря

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