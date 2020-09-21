Латыпов одержал победу в спринте на летнем чемпионате России

В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, где во второй день соревнований прошла спринтерская гонка у мужчин.

Победу с более чем минутным преимуществом одержал Эдуард Латыпов. Серебро летнего чемпионата досталось Петру Пащенко. Третье место завоевал Максим Буртасов.

Летний биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Спринт

1. Эдуард Латыпов — 25.32,7

2. Петр Пащенко — 1.04,5

3. Максим Буртасов — 1.09,8

4. Матвей Елисеев — 1.12,9

5. Александр Поварницын — 1.15,9

6. Илья Новопашин — 1.17,1

7. Антон Бабиков — 1.22,9