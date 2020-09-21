Латыпов одержал победу в спринте на летнем чемпионате России
13:11
В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, где во второй день соревнований прошла спринтерская гонка у мужчин.
Победу с более чем минутным преимуществом одержал Эдуард Латыпов. Серебро летнего чемпионата досталось Петру Пащенко. Третье место завоевал Максим Буртасов.
Летний биатлон. Чемпионат России
Мужчины. Спринт
1. Эдуард Латыпов — 25.32,7
2. Петр Пащенко — 1.04,5
3. Максим Буртасов — 1.09,8
4. Матвей Елисеев — 1.12,9
5. Александр Поварницын — 1.15,9
6. Илья Новопашин — 1.17,1
7. Антон Бабиков — 1.22,9
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