Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Латыпов одержал победу в спринте на летнем чемпионате России

13:11
Теги:

В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, где во второй день соревнований прошла спринтерская гонка у мужчин.

Победу с более чем минутным преимуществом одержал Эдуард Латыпов. Серебро летнего чемпионата досталось Петру Пащенко. Третье место завоевал Максим Буртасов.

Летний биатлон. Чемпионат России

Мужчины. Спринт

1. Эдуард Латыпов — 25.32,7
2. Петр Пащенко — 1.04,5
3. Максим Буртасов — 1.09,8
4. Матвей Елисеев — 1.12,9
5. Александр Поварницын — 1.15,9
6. Илья Новопашин — 1.17,1
7. Антон Бабиков — 1.22,9

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир