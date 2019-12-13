Лариса Куклина: «Моя изготовка находится ниже, чем уровень стрельбища»

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

— Когда мы уже приехали сюда, стрельбище оказалось для меня немного неудобным — моя изготовка находится ниже, чем уровень стрельбища, — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ». — Пыталась приспособиться за два дня, на пристрелку у меня ушло очень много времени.

— Насколько тяжело будет бороться теперь в пасьюте?

— До него еще есть время, надо проанализировать стрельбу и найти выход из положения.

— Будет еще эстафета. Как к ней готовиться с учетом стрельбища?

— Все решаемо. Нужно проанализировать и найти решение проблемы.