Кузьмина в восьмой раз стала королевой биатлона Словакии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина получила приз королеве биатлона Словакии. 34-летняя спортсменка завоевала этот титул в восьмой раз.

- За 10 лет в Словакии уже 8 раз стала королевой биатлона Словакии по итогам сезона-2018/2019. Спасибо всем, кто вместе со мной прошел этот долгий, такой сложный, но полный прекрасных и захватывающих моментов, путь, - написала Кузьмина в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Кузьмина заняла 3-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 870 очков. Она также впервые в карьере стала чемпионкой мира, завоевав золото в спринте.

Напомним, Кузьмина завершила карьеру 24 марта 2019 года, однако отметила, что, возможно, будет принимать участие в эстафетах в составе сборной Словакии.

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