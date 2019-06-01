Кузьмина в восьмой раз стала королевой биатлона Словакии

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина получила приз королеве биатлона Словакии. 34-летняя спортсменка завоевала этот титул в восьмой раз.
- За 10 лет в Словакии уже 8 раз стала королевой биатлона Словакии по итогам сезона-2018/2019. Спасибо всем, кто вместе со мной прошел этот долгий, такой сложный, но полный прекрасных и захватывающих моментов, путь, - написала Кузьмина в своем Инстаграме.
Uz po 8 krat som sa stala kralovnou biatlonovej stopy. Dakujem vsetkym, kto sa podielal na mojich uspechoch aj v sezone 2018-2019. Bez vas by to neslo!🙏❤️ #Slovakia #DuklaBanskaBystrica #SlovenskyZvazBiatlonu #viessmannslovensko #Tipos #SmeJedenTim #iClinic #TRANSPETROL #TWDsk #KOVAL&spol. #adidasslovakia #Lapua #fischerracefamily #YokoTeamPilot #Roeckl #3M #LionCar #FitLine Photo by Jelisej Kuzmin😘 a @photostancik Makeup @makeupby_vean HairStyle @nastja.kuzminova 😂 Dress by Tatiana Pleshakova Crown by #SlovenskyZvazBiatlonu —————————— За 10 лет в Словакии, уже 8 раз стала королевой биатлона Словакии по итогам сезона 2018-2019. Спасибо всем, кто вместе со мной прошёл этот долгий, такой сложный, но полный прекрасных и захватывающих моментов, путь. —————————— Queen of Slovakia biathlon for the season 2018-2019.
В минувшем сезоне Кузьмина заняла 3-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 870 очков. Она также впервые в карьере стала чемпионкой мира, завоевав золото в спринте.
Напомним, Кузьмина завершила карьеру 24 марта 2019 года, однако отметила, что, возможно, будет принимать участие в эстафетах в составе сборной Словакии.