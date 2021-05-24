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Муж Куклиной показал тренировку супруги: «Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!»

10:22
Лариса Куклина. Фото IBU.
Лариса Куклина. Фото IBU.
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Тренер и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил в своем Instagram опубликовал видео с занятия супруги. Специалист показал, как спортсменка проводит велогоночную тренировку.

«Сегодня комбинированная тренировка, начали с вело по шоссе. Был один достаточно неплохой подъём, конечно, не перевал Дятлова, но мне он дался ой как нелегко. Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!», — написал тренер.

30-летняя Куклина в Сочи проводит первый тренировочный сбор в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

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