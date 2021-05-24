Муж Куклиной показал тренировку супруги: «Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!»
10:22
Тренер и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил в своем Instagram опубликовал видео с занятия супруги. Специалист показал, как спортсменка проводит велогоночную тренировку.
«Сегодня комбинированная тренировка, начали с вело по шоссе. Был один достаточно неплохой подъём, конечно, не перевал Дятлова, но мне он дался ой как нелегко. Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!», — написал тренер.
30-летняя Куклина в Сочи проводит первый тренировочный сбор в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.
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