Муж Куклиной показал тренировку супруги: «Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!»

Тренер и муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной Михаил в своем Instagram опубликовал видео с занятия супруги. Специалист показал, как спортсменка проводит велогоночную тренировку.

«Сегодня комбинированная тренировка, начали с вело по шоссе. Был один достаточно неплохой подъём, конечно, не перевал Дятлова, но мне он дался ой как нелегко. Жиры горят, банки пухнут, тренинг идет!», — написал тренер.

30-летняя Куклина в Сочи проводит первый тренировочный сбор в группе старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова.