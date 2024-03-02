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2 марта, 09:35

Кубок России: смотреть прямую трансляцию спринта мужчин в Уфе

Мужской спринт на Кубке России по биатлону пройдет 2 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мужской спринт на Кубке России по биатлону пройдет 2 марта.
Фото СБР

Финальный этап Кубка России по биатлону проходит с 29 февраля по 3 марта в Уфе. В субботу, 2 марта, состоится мужской спринт. Начало —12.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно гонку можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также Кубок России будет доступен на тематических телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Старт-лист

6. Карим Халили

9. Петр Пащенко

10. Кирилл Стрельцов

12. Виктор Плицев

15. Дмитрий Иванов

27. Александр Логинов

28. Евгений Емерхонов

30. Рустам Каюмов

35. Антон Бабиков

44. Александр Поварницын

49. Кирилл Бажин

50. Василий Томшин

53. Ильназ Мухамедзянов

57. Эдуард Латыпов

Узнать полное расписание гонок и трансляций читайте в материале на сайте «СЭ».

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Биатлон
Антон Бабиков
Карим Халили
Эдуард Латыпов
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