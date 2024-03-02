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2 марта, 07:35

Кубок России: смотреть прямую трансляцию спринта женщин в Уфе

Женский спринт на Кубке России по биатлону пройдет 2 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Женский спринт на Кубке России по биатлону пройдет 2 марта.
Фото СБР

Финальный этап Кубка России по биатлону пройдет с 29 февраля по 3 марта в Уфе. В субботу, 2 марта, состоится женский спринт. Начало — 9.00 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно гонку можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на официальном YouTube-канале СБР. Также Кубок России будет доступен на тематических телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Старт-лист

9. Анна Грухвина

15. Кристина Токарева

18. Наталья Гербулова

21. Полина Шевнина

23. Юлия Шеллер

24. Елизавета Каплина

32. Татьяна Акимова

37. Елена Кручинкина

39. Алина Кудисова

43. Лариса Куклина

44. Валерия Каюмова

49. Анастасия Гореева

50. Виктория Сливко

53. Анастасия Егорова

57. Кристина Резцова

60. Анастасия Батманова

61. Екатерина Носкова

62. Светлана Миронова

63. Ульяна Нигматуллина

64. Анастасия Шевченко

65. Наталия Шевченко

67. Тамара Дербушева

69. Ирина Казакевич

70. Кира Дюжева

Узнать полное расписание гонок и трансляций читайте в материале на сайте «СЭ».

Биатлон: новости и обзоры гонок, расписание турниров и интервью спортсменов, комментарии тренеров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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