Критерии отбора в сборную России будут утверждены в сентябре

Критерии отбора в основную сборную России по биатлону будут утверждены в сентябре после заседания тренерского совета. Состав кандидатов на включение в национальную команду будет озвучен правлением Союза биатлонистов России (СБР) в середине апреля.

- Критерии отбора - вопрос не сегодняшнего дня, - приводит ТАСС слова главы СБР Владимира Драчева. - Они будут озвучены на тренерском совете в Тюмени на чемпионате России по летнему биатлону. Мы примерно понимаем, какими они будут, но правильно будет их утвердить в сентябре.

Напомним, в расширенный состав мужской и женской сборной России вошло по 22 биатлониста.

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