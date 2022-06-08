Лопухов считает, что в сборной России не используют потенциал Большунова полностью

Прославленный тренер по лыжам и биатлону Николай Лопухов в большом интервью «СЭ» поделился своим видением положением дел в зимних видах спорта. По мнению специалиста, не все идеально у нас даже в лыжах.

— На Клебо работает вся Норвегия?

— Это большое заблуждение. Точнее, не только Норвегия работает на него, но и он — на всю команду. Я был поражен, когда перед Кубком мира Клебо тащил всю спринтерскую команду. Смотрел и балдел. Восемь человек ускоряются единой связкой! И Йоханнес в роли паровоза. Благодаря ему тянутся и прогрессируют все остальные. И посмотрите, как здорово все потом выступают. Сколько норвежцев обычно бывает в полуфиналах и финале?

Нашим лыжникам, на мой взгляд, этого не хватает.

— Каждый сам за себя?

— Именно. Я убежден, что мы не используем потенциал того же Большунова. Тренируясь с ним, можно на новый уровень вытащить всю команду. Но Александр работает один.

Шведы вот тоже двигаются вместе. И взгляните, какие у них результаты в лыжном спринте. Разрывают! Не одна, так другая. А в биатлоне? У них команда, синергия. Элементарная истина: одному переваривать большие нагрузки куда сложнее.