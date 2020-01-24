Кристина Резцова: «Полтора круга ехала в скованном состоянии»

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Россиянка заняла 27-е место.

— Недовольна гонкой в плане хода. В принципе, я начала неплохо. На втором круге шли вместе с Катей Юрловой, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». — Я чуть не упала, меня сковало. Потеряла скорость, начала в подъем работать, но не смогла. Полтора круга ехала в скованном состоянии. Это было ожидаемо: выброс адреналина, стресс. Наверное, нужно было более аккуратно пройти на спуске, моя ошибка.

На тренировках проходила спуски, из 10 раз меня один раз чуть не выкинуло, вот сейчас то же самое повторилось в гонке, к сожалению.

Лыжи хорошо работали с самого начала, все были в равных условиях.