Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

16 мая, 12:35

Губерниев — об отсутствии Логинова и Бабикова в сборной: «С приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Биатлонист Александр Логинов.
Александр Логинов.
Фото Андрей Аносов/СБР

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» отсутствие биатлонистов Александра Логинова и Антона Бабикова в составе групп для подготовки сборной России на сезон-2023/24.

«Логинов сам не вошел, потому что собрался работать отдельно, — сказал Губерниев «СЭ». — Бабиков, насколько я понимаю, приступил к работе с Башкирией, и поскольку спортсмен уже начал тренироваться, пожелаем ему удачи. Все равно понятие сборной выглядит эфемерным на данный момент. У нас международных соревнований нет, кроме Кубка содружества, где могут выступать спортсмены регионов, поэтому мы все равно будем их видеть так или иначе».

Также Губерниев назвал несправедливым непопадание Бабикова в сборную.

«Другой вопрос, почему Бабиков не попал. Он не попал совершенно несправедливо, и здесь СБР нарушил букву закона, что его не взял, потому что он был седьмой в рейтинге. Но еще раз я хочу сказать, что с приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал. Хорошо, что у Союза биатлонистов есть я, который не позволяет это сделать. Еще отмечу важный факт, что СБР — это единственная спортивная федерация, у которой, почему-то, практически нет контакта с Центром спортивной подготовки. Это потому, что у нас такие биатлонисты уникальные, или потому, что они о себе много думают? Мне кажется, что это очень странная гордыня и непонимание ситуации», — добавил Губерниев.

Официальный список сборной, по сообщению Союза биатлонистов России (СБР), будет опубликован 1 июня.

Александр Логинов (биатлон)
Антон Бабиков
Дмитрий Губерниев
11
5
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поварницын рассказал, какие изменения хотел бы видеть в российском биатлоне

Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
Новости
RSS RSS
Все новости