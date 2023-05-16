Губерниев — об отсутствии Логинова и Бабикова в сборной: «С приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал для «СЭ» отсутствие биатлонистов Александра Логинова и Антона Бабикова в составе групп для подготовки сборной России на сезон-2023/24.

«Логинов сам не вошел, потому что собрался работать отдельно, — сказал Губерниев «СЭ». — Бабиков, насколько я понимаю, приступил к работе с Башкирией, и поскольку спортсмен уже начал тренироваться, пожелаем ему удачи. Все равно понятие сборной выглядит эфемерным на данный момент. У нас международных соревнований нет, кроме Кубка содружества, где могут выступать спортсмены регионов, поэтому мы все равно будем их видеть так или иначе».

Также Губерниев назвал несправедливым непопадание Бабикова в сборную.

«Другой вопрос, почему Бабиков не попал. Он не попал совершенно несправедливо, и здесь СБР нарушил букву закона, что его не взял, потому что он был седьмой в рейтинге. Но еще раз я хочу сказать, что с приходом вице-президента по спортивным рюмкам так или иначе будет развал. Хорошо, что у Союза биатлонистов есть я, который не позволяет это сделать. Еще отмечу важный факт, что СБР — это единственная спортивная федерация, у которой, почему-то, практически нет контакта с Центром спортивной подготовки. Это потому, что у нас такие биатлонисты уникальные, или потому, что они о себе много думают? Мне кажется, что это очень странная гордыня и непонимание ситуации», — добавил Губерниев.

Официальный список сборной, по сообщению Союза биатлонистов России (СБР), будет опубликован 1 июня.