Поварницын рассказал, какие изменения хотел бы видеть в российском биатлоне

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос о том, чего ждет от своей работы в комиссии спортсменов Союза биатлонистов России.

«Я думаю, что это в первую очередь будет какая-то коммуникация спортсменов с руководящими сторонами. Может, какие-то личные инициативы будем предлагать в плане улучшения быта спортсменов. Я не говорю конкретно про условия проживания, даже про то, как мы на соревнованиях себя там чувствуем. Может, это какие-то мероприятия дополнительные, например, выезды на экскурсии и так далее. Это просто как для примера того, чем мы будем заниматься», — приводит Sport24 слова Поварницына.

Также он рассказал, что бы ему хотелось изменить в российском биатлоне.

«Это уже все плавает на поверхности. Я про то, что у нас старты проходят зачастую в очень холодных условиях. Надо двигаться к тому, чтобы минимизировать нахождение в холоде, где ниже 20 градусов, потому что это вредно для здоровья», — добавил спортсмен.

В состав комиссии спортсменов СБР помимо Поварницына вошли Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков, Тамара Дербушева, Екатерина Носкова и Екатерина Юрлова-Перхт.

По итогам сезона-2022/23 Поварницын занял второе место в общем зачете Кубка России и пятое — в Кубке Содружества. Также в этом году 29-летний биатлонист стал победителем суперпасьюта на чемпионате России в Ижевске.