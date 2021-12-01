«Грустно, когда ветераны превращаются в пустословов». Губерниев вспомнил о Пугачевой после высказывания Резцовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-биатлонистки и лыжницы Анфисы Резцовой в свой адрес после критики Евгения Гараничева.

«Сейчас любой человек типа Анфисы Резцовой или Александра Тихонова знает, что их будут обсуждать, только если они скажут что-то про меня. В свое время, люди подобным образом говорили про Пугачеву. Их цитировали не потому что они что-то из себя представляют, а из-за Аллы Борисовна. Мне грустно, когда ветераны превращаются в пустословов. Эти люди все говорят и говорят на протяжении нескольких месяцев, какой я ужасный, но они ловят каждое мое слово. Я хороший комментатор, качественно делаю свою работу. Они все это прекрасно знают. Что им еще остается делать? Резцова ведь не смотрит другие каналы, она естественно смотрит тот, где комментирую я!» — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, 1 декабря, 72-летний Хованцев в разговоре с «СЭ» назвал унизительными высказывания Губерниева о российском биатлонисте Евгении Гараничеве. По словам комментатора, 33-летний спортсмен занимает чье-то место в национальной команде.

Позже Губерниев в комментарии «СЭ» заявил, что его мало интересует мнение Хованцева: «Он же на пенсии». Анфиса Резцова выразила мнение, что телеведущий считает себя Богом.