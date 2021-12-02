Трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев покинул должность министра спорта Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. В новом статусе он будет работать сразу с несколькими министерствами региона — спорта, социальной политики, строительства и образования. Это позволит детально прорабатывать с каждым из ведомств задачи по развитию спорта в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Красноярского края.

Временно исполняющим обязанности министра спорта Красноярского края будет Роман Сотников, который занимал должность первого заместителя руководства ведомства.

Павел Ростовцев работал министром спорта Красноярского края с 2019 года.