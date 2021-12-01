Хованцев: «Высказывания Губерниева в адрес Гараничева унизительны. Оставьте биатлониста в покое!»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева о непопадании Евгения Гараничева в финал суперспринта на Кубке IBU.

«Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое! Я считаю, что Евгения не нужно выгонять из сборной. Пускай он пробежит этап Кубка IBU, там уже видно будет. Возможно, неудачи Гараничева — это последствие его недавней болезни», — сказал Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Губерниев в разговоре с «СЭ» жестко раскритиковал результаты Евгения Гараничева и заявил, что биатлонист «занимает в сборной чье-то место».

По итогам квалификации суперспринта этапа Кубка IBU лучшим из россиян стал Антон Бабиков (+32,6) (3), финишировавший 19-м. Евгений Гараничев (+48.3) (1) занял 34-е место.