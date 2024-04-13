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Логинов: «Мы все ходили на штрафные круги. Это биатлонная жизнь»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в смешанной эстафете на этапе Альфа-Банк Кубка России в Мурманске, где его команда завоевала золото.

— Как ты отреагировал на состав на смешанную эстафету?

— Вполне нормально. Меня спросили, буду ли я бежать смешанку или сингл-микст. Так как я сингл никогда в жизни не бегал, поэтому, конечно, выбрал смешанную эстафету.

— Какой этап не спрашивали?

— Нет. Но мне непринципиально на самом деле.

— Эта команда могла бы хорошо выступить на международных соревнованиях?

— У нас нет в спорте «если бы, да кабы». Но если посмотреть на финишный протокол, то с тремя штрафными кругами — нет. Без трех кругов — возможно.

— Промахи связаны с тяжелой трассой?

— И с тяжелой трассой, и с погодными условиями, и снежным покровом. Подход здесь специфический. Все так сложилось для тяжелой стрельбы.

— Впервые в таком составе. Перед гонкой друг друга как-то настраивали?

— Нет. Все прекрасно знают свою работу и что нужно делать.

— Нужно ли было оказать поддержку Ирине Казакевич, у которой три штрафных круга?

— Я всегда говорю о том, что это биатлон, в котором может случится все, что угодно. Мы все ходили на штрафные круги и на эстафетах, и не на эстафетах. Это биатлонная жизнь. Поэтому двигаемся дальше. Ира в любом случае молодец, отрабатывала, бежала до конца.

— Корневу стало плохо на трассе. Обратил внимание, когда его обходил?

— Да. Это было в метре от меня. Я видел уже такое в этом году. Там стояли много тренеров. Надеюсь, что все быстро смогли поддержать и оказать какую-то помощь.

— Не испугался за Сашу?

— Это всегда не очень хорошо. Но видел за карьеру много случаев не раз, не два и не пять. Я понимаю, с чем это связано. Он, наверное, больше об этом расскажет. Надо разобраться, — сказал Логинов.

Биатлон
Александр Логинов (биатлон)
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Команда Логинова и Халили выиграла смешанную эстафету на Кубке Содружества

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